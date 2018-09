Videos

Diese Lehrerinnen haben ihre Schule in Hogwarts verwandelt

"Wir wollen den Kindern einen magischen Zufluchtsort schaffen"

Als die Schülerinnen und Schüler der Parkside Schule in Alabama aus ihren Ferien zurück in ihre Schule kamen, fanden sie sich im Harry-Potter-Universum wieder. Das Klassenzimmer, in dem Mathe unterrichtet wurde, sah aus wie der Gemeinschaftsraum der Ravenclaws. In der "Hagrids-Hütte" fand der neue Unterricht in Naturwissenschaften statt – und im Flur schwebten plötzlich Dementoren unter der Decke.



Die drei Lehrerinnen Jacy Douglas, Karen Moon und Tracy Jones setzten das Projekt quasi im Alleingang um: Sie verwandelt die Schule in Hogwarts. Die Idee entstammt einer gemeinsamen Leidenschaft für die Bücher.