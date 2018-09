Warum gibt es um "Feine Sahne Fischfilet" so viele Diskussionen?

Der angekündigte Auftritt der Punkband hatte schon in der vergangenen Woche für Kritik gesorgt, zumindest bei konservativen und rechten Politikern und Medien. Viele verweisen darauf, dass die Gruppe von 2011 bis 2015 in den Berichten des Landesamts fürs Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern erwähnt wurde.

Der Bericht unterstellte der Band eine "explizit anti-staatlichen Haltung" und das Ziel, die "staatliche Struktur aufzulösen". In den Texten werde Gewalt gegen Polizisten verherrlicht. Kritiker bemängelten jedoch schon damals, dass sich das Landesamt für Verfassungsschutz ausführlicher mit der Punkband beschäftigt habe als mit dem NSU (SPIEGEL ONLINE).



Die Mitglieder von "Feine Sahne Fischfilet" haben sich mittlerweile von einigen der in den Berichten erwähnten Texten distanziert und spielen sie inzwischen nicht mehr auf ihren Konzerten. Für die Band waren die Berichte durchaus auch Werbung. Inzwischen ist sie bekannt genug, um auf großen Festivals wie dem "Hurricane" zu spielen, es gibt einen Kinofilm, das jüngste Album stieg auf Platz drei in den Charts ein.

Geht von der Band eine Gefahr aus?

Die Texte von "Feine Sahne Fischfilet" sind oft so simpel wie die Akkorde der Songs. Trotz der eindeutigen Zeilen verstehen sich die Mitglieder nach eigener Aussage vor allem als Musiker: "Wir wollten nichts politisch bewegen, wir hatten einfach Bock auf Mucke", sagte Frontmann Monchi noch vor wenigen Jahren.

Kritiker bezeichnten die Lieder unter anderem als "Rumpelpunk". Für sexistische Zeilen wurde die Gruppe auch schon von linker Seite kritisiert. Für die meist jungen Fans dürfte vor allem die Einfachheit der Text und die klare Haltung entscheidend sein.

Auch wenn man "Feine Sahne Fischfilet" musikalisch und inhaltlich durchaus kritisieren kann, steht die Band bislang mit keinen Straftaten oder Angriffe auf andere Menschen in Verbindung – anders als manche der Kritiker, die in den vergangenen Tagen in Chemnitz und anderswo Stimmung gegen die Band gemacht hatten.



Auf Twitter versuchten eine Nutzer, diese Perspektive auch Paul Ziemiak zu vermitteln: