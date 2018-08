Das geht auf unterschiedliche Weise: Man kann Bücher lesen, Dokumentationen schauen, ins Museum gehen oder Treffen zum Umgang mit Nationalsozialismus besuchen oder solche Treffen selber initiieren.



Das Bündnis Chemnitz Nazifrei organisiert zum Beispiel einmal im Jahr, am 5. März, einen Täter-Spuren-Rundgang in Chemnitz. Am 5. März 1945 wurde Chemnitz bombardiert. Es ist historisch also ein wichtiger Tag, den sich die Nationalsozialisten in der Vergangenheit aber oft auch als Anlass für ihre Demos genutzt haben. Durch unsere Gegen-Veranstaltung überlassen wir den Nazis an solchen historischen Tagen nicht unsere Stadt."

Ein Engagement gegen Nazis muss also nicht direkt ein politisches sein. Hier findest du einen multimedialen Überblick der ARD über wichtige Ereignisse während des Nationalsozialismus.

4. Entsorge Nazipropaganda in deiner Stadt.

Die Initiative "Kein Bock auf Nazis" rät: runter mit Plakaten und Aufklebern von Neonazis.