Sara kommt aus Drebach, einem Dorf im Erzgebirge, und hat gerade in Chemnitz ihren Master in Politik gemacht. Seit zwei Jahren arbeitet sie für die CDU. Und muss den Sachsen erklären, warum sie noch einmal für die Partei stimmen sollen, die seit der Wende regiert. Die Partei, deren Vorsitzende die Flüchtlinge ins Land gelassen hat, die sich in Chemnitz dann Messerstechereien liefern – so sehen es viele Chemnitzer. Sarah ist wegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik in der CDU. Sie fand sie mutig, menschlich und "völlig richtig, auch wenn einige in der Partei das anders sehen."



Am Tag der Ausschreitungen ist überall Polizei.

Sarah geht trotzdem ganz normal von ihrer Arbeit nach Hause. Erst viel später muss sie sich in ihrem Alltag mit dem auseinander setzten, was geschehen ist: Im Büro eines CDU-Bundestagsabgeordneten beantwortet sie jeden Tag Bürgerfragen am Telefon, um die Rente und das Arbeitslosengeld ging es schon immer. Aber plötzlich, erzählt sie, riefen Leute an, nur um ihren Frust abzulassen. Sie waren wütend, wurden am Telefon persönlich und ausfällig. Die Einen wollten, dass die CDU die Ehre der Stadt verteidigt, die Anderen endlich alle Ausländer abschieben.