Was steht drin?

Unter dem Titel "Chemnitz: Wir haben ein Problem" steht Folgendes:

"An alle Rechten und Nazis, Identitären und 'besorgten Bürger' – und alle, die befürworten, was diese Woche in Chemnitz passiert ist: Das ist nicht euer Land. Das sind nicht eure Straßen.



Hier werden keine Hitlergrüße gezeigt und erst recht keine Menschen aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Herkunft gejagt.

Zu lange waren wir zu leise und haben euch zugesehen. Damit ist jetzt Schluss.