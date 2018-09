Wer kam am Freitag zu den Demos?

Zum Gegendemonstration von "Chemnitz nazifrei" nahe des Johannisparks in der Chemnitzer Innenstadt erschienen laut Polizeischätzung etwa 1000 Menschen. Das war schon mehr als erwartet: Die Veranstalter hatten mit etwa 500 Menschen gerechnet. Viele der Teilnehmenden kamen extra aus Leipzig und Dresden. "Danke an alle, die uns hier in Chemnitz zur Seite stehen", rief Gabi Engelhardt vom Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" ins Mikro und freute sich über die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Mehr Menschen kamen allerdings zur Demo von "Pro Chemnitz", die sich kurze Zeit später unweit des Johannisparks am Karl-Marx-Kopf versammelte. Laut Schätzungen waren etwa 2300 Personen dabei. Es war zuvor nur mir etwa 1000 gerechnet worden. Nach einer kurzen Kundgebung setzte sich der Zug in Bewegung und lief eine Runde durch die Chemnitzer Innenstadt, bis er wieder am Ausgangspunkt ankam.