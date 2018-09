Die rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz haben gezeigt, wie schnell ein gewalttätiger Mob durch die Straßen ziehen kann, wie Unbeteiligte gejagt und angegriffen werden, nur weil sie "ausländisch" aussehen.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Rande des Chemnitzer Stadtfestes hatten sich schon am Sonntag Rechtsradikale über soziale Netzwerke verabredet. Am Montag versammelten sich dann schätzungsweise 6000 Demonstranten – ihnen standen etwa 1500 Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum gegenüber.

Die Polizei musste bald zugeben, mit zu wenigen Beamten vor Ort gewesen zu sein.

Das Lager der Rechtsextremen und die Gegendemonstranten, waren nur durch eine Fahrbahn und eine überschaubare Zahl an Polizisten getrennt. Nach eigenen Angaben hatte die Polizei bei der rechten Demonstration nur einige Hundert Teilnehmer erwartet.