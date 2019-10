Wann ist Chanukka 2019?

2019 wird es vom 23. bis 30. Dezember gefeiert. Die erste Kerze wird aber bereits je am Vorabend entzündet – in diesem Jahr also am Abend des Sonntags, dem 22. Dezember. Der Tag wird Erew Chanukka genannt.

Grundsätzlich findet das Lichterfest immer in der Adventszeit statt, jedoch nicht an einem festen Datum wie Weihnachten. Das liegt daran, dass der jüdische Kalender anders berechnet wird, als der gregorianische Kalender.