Zwischen 2000 bis 2018 wurden bisher 74 Vorhaben der DUH mit Summen zwischen etwa 17.000 Euro und 1,6 Millionen Euro gefördert (Handelsblatt).

Auf dem Parteitag wurde der Antrag nun angenommen – und sogar um einen Initiativantrag erweitert, eine Art Eilantrag. Der sieht vor, dass der DUH sogar Gelder gesperrt werden können, die bereits im Etat der Bundesregierung zugesagt wurden.

2 Worum geht es wirklich?

Um Diesel-Fahrverbote. Die DUH ist mit Klagen und Abmahnungen die treibende Kraft hinter den Fahrverboten, die es mittlerweile in mehreren deutschen Städten gibt. Bestimmte Dieselfahrzeuge dürfen nicht mehr in die Innenstädte. So soll die Luft sauber bleiben.