Uni und Arbeit

Susanne Menzel-Riedl ist die jüngste Unipräsidentin Deutschlands: "Ich habe meinen Karriereweg nicht geplant"

Ihren Job machen in Deutschland vor allem Männer. Wie hat sie sich durchgesetzt – und was rät sie jungen Frauen, die Karriere machen wollen?

Es fällt schwer, von Susanne Menzel-Riedls Lebenslauf nicht beeindruckt zu sein. Allein, weil an ihr dieser Superlativ haftet: Sie ist mit 44 Jahren die jüngste Unipräsidentin Deutschlands, an der Universität Osnabrück außerdem die erste Frau auf diesem Posten.

Mit bento hat sie im Videointerview darüber gesprochen, wie sie es so jung an die Spitze einer Universität geschafft hat, ob in ihrem Job noch Zeit für Netflix bleibt – und warum Frauen härter für den Erfolg kämpfen müssen als Männer.

bento: Wer in Deutschland eine Universität leitet, ist im Schnitt 59 Jahre alt und in der Mehrheit männlich (CHE). Beides trifft auf Sie nicht zu. Wie haben Sie das geschafft?

Susanne Menzel: Ich habe meinen Karriereweg nicht geplant. Es war eigentlich immer so, dass gerade eine Position frei war oder eine Person gesucht wurde – zum Beispiel damals eine Vizepräsidentin hier an meiner Uni in Osnabrück. Ich kam gerade aus der zweiten Elternzeit zurück und dachte eigentlich, ich starte jetzt in der Professur wieder durch.

bento: Drei Jahre waren Sie Vizepräsidentin, 2018 wurden Sie dann zur Unipräsidentin gewählt, 2019 sind Sie das Amt angetreten. War auch dieser Karriereschritt Zufall?

Susanne Menzel: Ich glaube, der gehört immer dazu – auch für die älteren Herren, auf die Sie eben Bezug genommen haben. Aber das ist nicht alles: Ich war immer sehr engagiert, innerhalb der Universität, über Forschung und Lehre hinaus. Das hat sicherlich auch dazu geführt, dass ich gefragt wurde, mich als Vizepräsidentin zu engagieren.

bento: Je weiter oben im Wissenschaftsbetrieb man sucht, desto weniger Frauen findet man: Während noch 45 Prozent aller Promovierenden weiblich sind, sind es bei den Habilitierenden nur noch 28 Prozent (BMBF). Der Grund: Sobald es an die Familiengründung geht, stecken Frauen beruflich eher zurück als Männer (Academics). Bei Ihnen war das nicht so. Warum?

Susanne Menzel: Ein Grund war sicher, dass ich früh Karrieresicherheit hatte. Ich bekam nach der Promotion schnell eine Juniorprofessur mit Tenure Track – also eine Stelle, bei der klar war, dass ich nach einer Bewährungszeit eine unbefristete Dauerprofessur antreten konnte. Ich wusste mit 31, dass ich diese Perspektive hatte. Sonst hätte ich in der Familiengründungsphase danach vielleicht andere Sachen attraktiver gefunden. Ich bin bis zum 1. Staatsexamen ausgebildete Lehrerin, ich glaube, das hätte mich gelockt, weil es kalkulierbarer gewesen wäre.

bento: Ich habe selbst an der Uni Osnabrück studiert und hätte mich damals über Sie als Unipräsidentin gefreut. Dass sie sich als junge Frau in einem männlich geprägten Berufsumfeld bis an die Spitze durchgesetzt haben, hätte mir Mut gemacht. Aber wollen Sie das sein – ein Vorbild?

Susanne Menzel: Ich werde das zwangsläufig und bin es gerne. Als Professorin nahm ich mein Kind einmal im Tragetuch mit in die Vorlesung. Nicht, um etwas vorzuführen – ich hatte ein Betreuungsproblem an dem Tag. Dieses Bild hat sich bei vielen eingeprägt, ich wurde noch Jahre später darauf angesprochen. Ich habe eine Verantwortung, das merke ich in solchen Momenten. Und zwar ohne dass ich meinen Weg anderen Frauen aufdrängen will. Ich schaue auf niemanden herab, der keine Karriere machen will. Aber wenn ich im Portfolio der Möglichkeiten für junge Frauen ein Beispiel mehr sein kann, dann bin ich das sehr gerne.