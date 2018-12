Streaming

Wes Anderson in Reinform: Netflix zeigt jetzt "Grand Budapest Hotel"

Die restlichen Neuerscheinungen sind weniger symmetrisch.

Dank Netflix können wir in dieser Woche einen ganz besonderen Blick in die Vergangenheit werfen. In "Bridge of Spies - Der Unterhändler" muss Tom Hanks zwischen zwei gefährlichen Großmächten vermitteln und in "Monuments Men - Ungewöhnliche Helden" werden Kunsthistoriker zu heimlichen Helden des Zweiten Weltkrieges.

Das polnische Netflix-Original "1983" verändert hingegen die Geschichtsschreibung und in "Grand Budapest Hotel" werden ein Concierge und sein Lobby Boy in ein rasantes Abenteuer verwickelt. Unser Lieblings Anti-Held "Deadpool" verspricht uns außerdem knallharte Action, scharfe Sprüche und schwarzen Humor vom Feinsten.