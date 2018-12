In den Umfragen unter Parteimitgliedern führt Kramp-Karrenbauer deutlich. Bei den bisherigen Regionalkonferenzen konnte jedoch Friedrich Merz am meisten punkten. Besonders bei der Parteijugend ist er offenbar beliebt, die Schülerunion hat sich klar für Merz ausgesprochen, auch viele in der Jungen Union wünschen sich den Mann, der nach fast zehnjähriger Politikpause und einigen verdienten Millionen plötzlich wieder da war.

Warum ausgerechnet er, der eigentlich für Vergangenheit steht?

"Können wir uns ernsthaft vorstellen, ohne unsere europäischen Freunde, Partner, Nachbarn in das 21. Jahrhundert zu gehen?" Das hat Merz nicht 1999 gesagt, sondern auf der Regionalkonferenz in Bremen, einen Tag vor Berlin.