Ziemiaks Nachfolger Tilman Kuban scheint das verinnerlicht zu haben – und fährt einen Schlingerkurs. Der 32-Jährige attestierte Spahn in einem "Zeit"-Interview, dass der "das Zeug" zum Kanzler habe, an anderer Stelle lobte er Merz und wünscht sich für ihn mindestens einen Posten in der aktuellen Regierung, später rügte er Merz für dessen Regierungskritik. Auf die Frage, wer bei CDU und CSU Führungsformat habe, zählte Kuban schließlich dem Sender n-tv gleich fünf Namen auf: Spahn, Merz, Söder, Laschet oder auch Annegret Kramp-Karrenbauer, "die Liste ist sicherlich verlängerbar".

Diese Haltung überträgt sich auf die gesamte Junge Union. Michael Beneke, 19, ist Landesvorsitzender der Schüler Union in Sachsen-Anhalt, für die Junge Union in der Altmark aktiv – und Fan von Jens Spahn. Hört man ihm zu, kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus, egal, ob es um die Gesetze geht, die er als Gesundheitsminister voranbringe, die Debatten, die er anstoße oder die "jungen Ideen", die er in den CDU-Vorstand trage.

Doch fragt man Michael nach seiner Meinung zu Friedrich Merz, dann findet er genauso lobende Worte. Auch Merz bringe frische Ideen mit, er sei ein Visionär, wie für Spahn gebe es auch für ihn große Sympathien in der Jungen Union. Entschieden ist Michael vor allem in der Frage nach dem Wie: