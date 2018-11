Die CDU muss sich fragen, was "christlich-sozial" eigentlich heißt in einem Land, in dem jeder Zweite nicht mehr Mitglied einer Kirche ist. Für mich heißt das: Respekt, Anerkennung und Einbindung. Für andere Parteien heißt das: Es gibt per se gute Menschen, die in Deutschland geboren wurden, und es gibt per se schlechte Menschen, die aus dem Ausland kommen. So eine Debatte darf bei uns in der CDU keinen Platz haben.

Eine zentrale Frage für mich: Wie schaffen wir es, einen Großteil der Leute an der Entwicklung des Vermögens zu beteiligen? Die Digitalisierung verschafft wenigen Leuten sehr viel Vermögen. Wir reden immer nur über die Schere zwischen Arm und Reich, aber nicht über Lösungen.