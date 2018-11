Sabine Schmidt, Mitglied im Fraktionsvorstand der CDU, sagt gegenüber bento: "Es ist in meinen Augen nicht die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten, Redezeiten zu kontrollieren." Die Veröffentlichung der Untersuchung sei so rüber gekommen, "als ob man uns Frauen das Reden verbietet". Diesen Eindruck würden viele Kolleginnen von ihr teilen, fraktionsübergreifend. Namen will Schmidt aber keine nennen.

Die Gleichstellungsbeauftrage Elisabeth Wilfart sieht das anders: