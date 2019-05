"Mein 25-jähriger Kollege hat mir das Video von Rezo vergangene Woche mitten in der Nacht geschickt. Das ginge voll ab, sagte er, ich hatte noch nichts davon mitbekommen. In der Mittagspause am nächsten Tag haben wir dann darüber diskutiert. Er sagte mir, es seien genau die Themen, die ihn bewegten – in einer lockeren Jugendsprache rübergebracht.

Dann habe ich mich als CDU-Mitglied geoutet. Ich finde das Video nicht schlecht, es regt zu Diskussionen an. Auch wenn ich nicht nachvollziehen kann, warum sich Rezo auf die CDU einschießt und Parteien wie Grüne, Linke und die FDP gar nicht erwähnt.