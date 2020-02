Genaugenommen müsste Johannes gerade nicht im Baum sitzen. Gleich am ersten Oktober reichte der "Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland" (BUND) Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen gegen die Fällgenehmigung der Stadt ein. Bis das entschieden hat, darf der Baum bleiben. Aber Johannes ist niemand, der Investoren traut. Nur gelegentlich seilt er sich ab und klettert über den Bauzaun, der mittlerweile das gesamte Gelände umgibt. Manchmal besucht er Freunde in anderen Städten.

Der Baum prägt die Lokalpolitik

Johannes' großer Vorteil ist, dass seine Position viele Sympathien weckt. Ein 250 Jahre alter Baum, der für ein Neubaugebiet fallen soll, und dann klettert noch jemand in den Baum, um ihn zu retten – zumal sich Castrop-Rauxel auch noch "Europastadt im Grünen" nennt. Selbst der Bürgermeister, Rajko Kravanja (SPD), dem sehr am Bauprojekt gelegen ist, spricht von Johannes' "bürgerschaftlichem Engagement."

Die Gegenseite, also der Investor, hat es da schwerer. Klar, neuer Wohnraum ist immer gut, aber Castrop-Rauxel ist nicht Kreuzberg, die Einwohnerzahl sinkt leicht. Vielleicht ist das der Grund, warum er sich in der Öffentlichkeit kaum äußert. Auf eine Interviewanfrage reagierte er nicht.

Vor einigen Monaten hat er sich immerhin geäußert. Ende Oktober meldete sich der Bürgermeister in einem offenen Brief zu Wort. Vertreter von "Rettet die alte Eiche" und des BUND seien bereit, den Grundstückseigentümern die notwendigen Flächen zum Erhalt der Eiche abzukaufen. "Im Rahmen eines persönlichen Gesprächs wurde ich gebeten, dieses ernsthafte Anliegen zu übermitteln." Der Investor reagierte darauf mit einem Brief an den Bürgermeister. "Dies scheint uns mehr Kommunalwahlkampf als ein ernst gemeinter Vermittlungsversuch zu sein." Ein Verkauf der Fläche würde eine Entwässerung und Erschließung des gesamten Plangebiets unmöglich machen, behauptet er – was die Baumretter bestreiten. Johannes‘ Aktion nannte er eine "illegale Besetzung des in unserem Eigentum stehenden Geländes".

Ab März dürfte die Eiche nicht gefällt werden

Damit er loslegen kann, hat der Investor vor wenigen Tagen beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen einen Eilantrag eingereicht. Kommt er damit durch, darf er die Eiche sofort entfernen. Das allerdings nur bis Ende Februar, denn von März bis Ende September dürfen Bäume wegen des Tierschutzes nicht gefällt werden. "Die Investoren wollen das jetzt noch mit aller Macht durchboxen", sagt Johannes. Doch bevor der Investor im Oktober wieder an den Baum randürfte, sind Kommunalwahlen. "Der Baum wird eine mächtige Rolle spielen, erhalten oder gefällt", sagt Annette Korte, Fraktionsvorsitzende der FWI Castrop-Rauxel.

Bert Wagener, Fraktionsvorsitzender der Grünen, kündigt an, Bürgerbeteiligung zu einem Wahlkampfthema zu machen. Das ist für ihn die große Frage, die hinter dem Baum steht: Was zählt Bürgerinteresse? Johannes sagt, den Bürgern werde klar, welchen Einfluss sie haben, wenn sie wollen. Bürgermeister Kravanja sagt: "Ich halte einen Konsens für erstrebenswert, bei dem die Eiche stehenbleibt."

Die Leute vom Eichenrettungsverein wollen auch weitermachen, wenn das Thema Eiche durch ist. Sich einbringen, wo es um Bürgerbeteiligung geht. Johannes weiß noch nicht, ob er gleich am ersten März wieder vom Baum klettern und was er dann machen wird. Die Stadt verlassen jedenfalls nicht. Eine Ausbildung zum Baumpfleger und zum Rettungssanitäter möchte er absolvieren, ist aber auch für evangelische Theologie eingeschrieben. Von seiner Eiche aus kann er Datteln 4 sehen, das umstrittene Steinkohlekraftwerk, das im Sommer in Betrieb gehen soll. Bei Protesten war er schon inkognito dort.