In Libyen herrscht Bürgerkrieg, Geflüchtete werden in Gefangenenlager gesteckt, wo ihnen Folter und Vergewaltigung droht (SPIEGEL ONLINE). Die Geretteten hierhin zurückzubringen wäre sogar rechtswidrig. Und auch in Tunesien sind laut NGOs Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung, noch immer hat Deutschland Tunesien nicht als sicheres Herkunftsland eingestuft.

Aus Sicht von "Sea-Watch" war der etwa 200 Kilometer entfernte Hafen von Lampedusa deshalb der nächste sichere Ort, an den man die geretteten Migranten bringen konnte. Nach der 16-tägigen Odysee im Mittelmeer, währenddessen sich kein Land dazu bereiterklärte, das Schiff an Land zu lassen, erklärte Carola Rackete schließlich den Seenotfall, setzte sich über die Anweisungen der italienischen Küstenwache hinweg und fuhr den Hafen von Lampedusa an.