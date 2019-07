Quer durch Europa wollen konservative bis rechtspopulistische Politikerinnen und Politiker diese Logik zementieren. Der italienische Innenminister Salvini tut so, als wäre es legitim, Menschen in Seenot im Stich zu lassen – und illegitim, ihnen zu helfen. Doch auch die schlimmsten Asylrechtsverschärfungen eines rechtsradikalen Ministers können nicht aufheben, was in den Menschenrechten verankert hat.

Das Europa, von dem Salvini und seine Fans träumen, gibt es erst, wenn wir aufgeben und nicht mehr glauben, dass es auch anders geht. Die Spenden für Carola Rackete zeigen, dass dieser Tag noch nicht gekommen ist.