5 Im Herbst, je nach islamischem Kalender, folgt das für Muslime wichtige Opferfest.

Dabei wird rituell ein Tier geschlachtet und das Fleisch an Arme verteilt, die Tradition ähnelt dem jüdischen Pessach oder dem christlichen Opfern eines Osterlamms. In Debatten geht es aber meist nur darum, ob das Schächten von Tieren erlaubt werden darf.

6 Zu Weihnachten nimmt die Debatte dann die absurdesten Züge an.

Wenn irgendwo ein Weihnachtsmarkt "Lichterfest" heißt oder der Dresdner Striezelmarkt auf Arabisch beworben wird, laufen die Kommentarspalten im Netz heiß. Verleugnung der Tradition, Abschaffung des christlichen Festes – so die Vorwürfe. Ob ein Weihnachtsmarkt wirklich eine christliche Tradition ist und ob Muslime sich durch seine Benennung wirklich diskriminiert fühlen? Geschenkt.

7 Unregelmäßiger Platzhalter: Die Halal-Debatte.

Toblerone zeichnet seine Schokolade als "halal" aus, Maggi seine Würzsauce? Selbst wenn die Rezepturen schon immer (zufällig) den islamischen Reinheitsgeboten entsprachen und die Unternehmen das Label nur hinzufügen, um ihre Produkte auch in anderen Weltregionen besser vermarkten zu können – Islamhasser sehen den winzigen Schriftzug auf der Verpackung regelmäßig als Kniefall vorm Islam.

Was sagt das nun aus?

Würde das immergleiche Gezeter nicht eine Minderheit ausgrenzen, es könnte fast lustig sein. Eine deutsche Tradition. Meckern und sich dadurch zugehörig fühlen.

Aber es ist leider nicht lustig. Weil mit genau solchen "Debatten" Wut auf "die Anderen" entfacht wird, weil sie Angst und Vorurteile schüren und Leuten das Gefühl gegeben wird, sie müssten etwas von ihrer Identität abgeben, nur weil andere mit einer anderen (Teil)-Identität ihre Nachbarn sind.

Wenn Kleinigkeiten wie die Frage, welche Stoffmengen eine Frau beim Schwimmen um sich hüllt und ob ein Rezept zufällig auch "halal" ist, die Kraft haben, jedes Jahr wieder eine Diskussion loszutreten, dann zeigt sich vor allem eines: Dinge, die eigentlich keinen Einfluss auf das Leben eines einzelnen haben, werden trotzdem als Bedrohung empfunden.

Die "deutsche Identität", die Demokratie und unsere Gesellschaft scheinen in den Köpfen vieler ein derart fragiles Konstrukt zu sein, dass selbst die kleinste Abweichungen von der absoluten Norm all das in Gefahr bringen können.

Und das ist es, was die Debatte bedrohlich macht: Nicht die "Islamisierung". Sondern dass es Menschen gibt, die so wenig Vertrauen in die demokratischen Strukturen haben, dass sie sich von Schokohasen bedroht fühlen.

Diese Menschen glauben nicht daran, dass eine Gesellschaft mit verschiedenen Einflüssen, Kulturen, Religionen und Glaubenssätzen stärker sein kann, als willkürlich definierte Homogenität.

Dabei merkt jeder, der den Wutkalender mal beiseite legt, vielleicht: Dieses Land und seine Einwohner, inklusive Burkiniträgerin und Osterhasenfreund, müssten sich nicht von Kleinigkeiten aus der Fassung bringen lassen. Wir haben genug andere Probleme, die wir alle gemeinsam angehen können.