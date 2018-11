In der Bundeswehr soll es geheime rechtsradikale Netzwerke geben, gar eine eigene "Schattenarmee". Was klingt wie eine Verschwörungstheorie sind Vorwürfe, die Recherchen der "taz" und des "Focus" unabhängig voneinander vergangene Woche ans Licht gebracht haben. Die rechten Soldaten sollen demnach an einem Umsturz gearbeitet haben.