Streaming

Legt die Wendy weg! BoJack Horseman ist zurück

Was sonst noch so neu ist auf Netflix.

Die Neuerscheinungen dieser Woche versprechen uns nervenaufreibende Hochspannung bis zur letzten Sekunde. In "The Resistance Banker" und "Der ägyptische Spion, der Israel rettete" geht es um gefährliche Verschwörungen und in "True Grit" wird ein tapferes Mädchen zur Rächerin.

In der zweiten Staffel der Comedy-Serie "American Vandal" muss ein neuer hinterhältiger Highschool-Vandale gefasst werden und mit der fünften Staffel der Erwachsenen-Animationsserie "BoJack Horseman" können wir uns wieder kringelig lachen.