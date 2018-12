Gerechtigkeit

Alle Jahre wieder: Verdi ruft zum Streik bei Amazon auf

Amazon ist darauf allerdings vorbereitet.

Wer bei Amazon bis zum 21. Dezember bestellt, dem verspricht der Versandhändler eine Lieferung bis Heiligabend – doch dieses Versprechen könnte in Gefahr sein: An zwei Standorten von Amazon hat in der Nacht auf Montag ein mehrtägiger Streik von Beschäftigten begonnen.

Wie lange soll gestreikt werden?

Die Gewerkschaft Verdi rief Amazon-Mitarbeiter des Versandhandelszentrum Sachsen in Leipzig auf, bis zum Heiligabend zu streiken. Im Versandhandelszentrum in Werne in Nordrhein-Westfalen sollen sie zunächst bis Dienstagabend die Arbeit niederlegen. Der Streik könnte jedoch bald auf mehr Standorte und längere Zeit ausgeweitet werden, sagte ein Sprecher.

"Es besteht die Gefahr, dass Weihnachtsgeschenke nicht rechtzeitig ankommen", sagte ein Verdi-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Montag. Amazon war am frühen Montagmorgen nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Warum wird bei Amazon überhaupt gestreikt?

Mit dem Streik wollen die Gewerkschafter ihre Forderung unterstreichen, Arbeitsbedingungen mit einem Tarifvertrag zu regeln. Verdi fordert Amazon seit mehr als fünf Jahren dazu auf, Tarifverhandlungen wie im Einzel- und Versandhandel zu führen. Amazon weigert sich allerdings: Das Unternehmen sieht sich als Logistiker und verweist auf die Bezahlung am oberen Ende dessen, was in der Logistikbranche üblich sei.

In dem jahrelangen Streit hat Verdi bereits häufig zum Streik bei Amazon aufgerufen – auch in der Weihnachtszeit. Amazon ist darauf vorbereitet – und versucht beispielsweise mit Bonuszahlungen für Anwesenheit seine Beschäftigen vom Streiken abzuhalten. Diese gibt es etwa am größten deutschen Standort in Bad Hersfeld vom 10. bis 22. Dezember. (Hessenschau)



Mit Material von dpa