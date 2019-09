Ein wesentlicher Grund, warum May keinen guten Deal abschließen konnte, ist, dass sie offensichtlich nie bereit war, die Verhandlungen ohne einen Deal abzubrechen: Ihr Slogan "Kein Deal ist besser als ein schlechter Deal" ("No deal is better than a bad deal") war leer und bedeutungslos.

Die Regierung, die sie führte, war nicht bereit, die EU ohne Deal zu verlassen – was die EU genau wusste. Mays Forderung nach einer Verlängerung des Austrittsprozesses ermutigte die EU, einfach an ihren nicht hinnehmbaren Bedingungen festzuhalten, in der berechtigten Erwartung, dass Großbritannien bald aufgeben würde.