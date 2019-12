Future

Ein Lifestyleprojekt, kein Anlageobjekt: Warum bauen junge Leute Häuser?

Hunderttausende Euro, festgelegt für immer? Zwei Paare erzählen vom Hausbau – und wie sie es finanzieren.

Als Mara* und Lukas* im Oktober durch das Fenster ihres Rohbaus klettern, scheint die Sonne. Sie stehen auf einem Fundament aus Beton, um sie herum die Wände ihres eigenen Kellers. "Es war so ein schöner Moment, als wir realisierten, dass hier mal unser Haus stehen wird", sagt Mara.



Sie ist 25 und baut mit ihrem Mann Lukas, 29, ein Eigenheim. Dass das jemand in ihrem Alter macht, wird immer seltener: In den vergangenen 20 Jahren sank die Anzahl der 25- bis 34-Jährigen, die in den eigenen vier Wänden wohnen, kontinuierlich. 2017 besaßen nur zwölf Prozent der jungen Menschen in Deutschland Wohneigentum. Das zeigt eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln im Auftrag der Bausparkasse Schwäbisch Hall (SPIEGEL). Die Hürden für den Hausbau sind hoch: Für eine Immobilie benötigt man entweder genug Eigenkapital oder muss sich kurz nach dem Berufseinstieg hoch verschulden. Wie leisten Mara und Lukas sich ein Haus – und warum?

Irgendwie habe der Plan schon immer festgestanden, sagt das Paar aus Süddeutschland. Es sei ihr Kindheitstraum gewesen. Warum keine Altbauwohnung in der Großstadt zur Miete – mehr Unabhängigkeit, mehr Flexibilität? So stellen Mara und Lukas sich ihre Zukunft nicht vor, das war nie ihre Vorstellung vom Leben. Schließlich wuchsen beide selbst in Einfamilienhäusern auf, mit Garten, auf dem Dorf.

Seit achteinhalb Jahren sind die zwei zusammen. Schnell war klar, wo es für die beiden langfristig hingehen sollte: Schon nach zwei Beziehungsjahren hätten sie sich darauf geeinigt, kein Haus zu kaufen, sondern selbst eines zu bauen, erzählt Lukas. Im Sommer dieses Jahres heirateten die beiden, gerade wohnen sie mietfrei bei Maras Eltern im Haus in einer Einliegerwohnung.

Vor drei Jahren begann das Paar die Suche nach einem Grundstück. Die beiden wollten in der Nähe ihrer Eltern bleiben, die nur sieben Minuten voneinander entfernt wohnen. Sie fanden ein geplantes Neubaugebiet im Nachbarort. Vor einem Jahr kam dann die Nachricht: Sie dürfen dort ein Grundstück kaufen. 500 Quadratmeter Bauplatz, 200.000 Euro.

Mara und Lukas finanzieren ihren Hausbau auf dem Land mit Eigenkapital und einem Kredit. Mara arbeitet seit fünf Jahren als IT-Beraterin, Lukas seit dreieinhalb Jahren als Ingenieur. Sie legen beide schon lange monatlich Geld zur Seite und haben, auch weil sie keine Miete zahlen müssen, so bereits eine Summe angespart. Konkrete Zahlen möchten die beiden aber nicht nennen.

Die beiden sind in einer ziemlich privilegierten Situation: Auch von ihren Eltern bekommen sie finanzielle Unterstützung für den Hausbau. "Den Kredit werden wir daher nicht abbezahlen müssen, bis wir 67 sind, und wir können auch weiterhin in den Urlaub fahren. Das war uns wichtig." Er gibt zu: