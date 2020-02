Fühlen

Sex im Internet: So viel Porno und so wenig geil

Warum fühlt sich das so wenig fortschrittlich an?

Als ich begann, mich für Sex zu interessieren, war mein Computer noch so langsam, dass ich auf SchülerVZ kaum chatten konnte. Pornos kannte ich keine. Meine Freundinnen und ich haben uns Sex ausgemalt und Bildchen in einen College-Block gezeichnet: Wie ein Penis in eine Scheide eindringt zum Beispiel. Ich habe mir die Bilder angesehen, wenn ich alleine war. Ich fand das heiß.