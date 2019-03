Was ist eigentlich ein Doppelpass?

Einen Doppelpass zu besitzen bedeutet, dass man zwei Staatsbürgerschaften hat. Die doppelte Staatsbürgerschaft ist eine Ausnahmeregelung, die im Fall von Großbritannien an die Mitgliedschaft in der EU geknüpft ist.

Aber nicht alle Britinnen und Briten in Deutschland haben Anspruch auf einen solchen Doppelpass. Eine Einbürgerung ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft: In der Regel muss man zum Beispiel schon seit acht Jahren in Deutschland leben und gutes Deutsch sprechen. Wer noch einen Doppelpass beantragen will, müsste das so schnell wie möglich tun. Bei einem ungeregelten Brexit wäre der letzte Termin schon in drei Wochen: am 29. März 2019. Kommt ein Deal zustande, gibt es eine Übergangszeit, dann kann man den Doppelpass bis Ende 2020 beantragen.