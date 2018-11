Am Mittwoch hat die britische Regierung sich endlich auf einen Entwurf für ein Brexit-Abkommen geeinigt. Es war ein erster Erfolg für Premierministerin Theresa May – der aber nur von kurzer Dauer war. Am Donnerstag traten zwei ihrer Minister zurück, möglicherweise kommt in ihrer Fraktion ein Misstrauensvotum auf sie zu. Am Abend trat May vor die Presse und verteidigte ihren Entwurf – von ihrem Kurs abkommen will sie offenbar nicht.