Der Brexit kommt, aber keiner weiß, wie hart er wird. Am Dienstag will das britische Parlament über ein neues, von Regierungschefin Theresa May mit der EU ausgehandeltes Brexit-Abkommen abstimmen.

Der Regierungschefin werden allerdings kaum Chancen eingeräumt, eine Mehrheit dafür zu bekommen. Für viele in der EU lebende Britinnen und Briten heißt das: Bald gehört ihr Heimatland nicht mehr dazu, günstige Arbeits- und Wohnbedingungen fallen dann weg.