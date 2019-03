Die Situation in Großbritannien bleibt also verfahren. Wie die Zukunft für junge Menschen in Großbritannien aussieht, ist nach wie vor unklar.

Eine Umfrage, die von den Organisationen "Our Future, Our Choice" und "For our Future's Sake" in Auftrag gegeben wurde, zeigt, dass sich die Mehrheit der jungen Menschen ein zweites Referendum wünscht. Nur neun Prozent sind gegen ein neues Referendum (Guardian). Was die Studie auch zeigt: von den schätzungsweise zwei Millionen jungen Menschen, die 2016 noch zu jung waren, um zu wählen, aber mittlerweile das Wahlalter erreicht haben, würden bei einem zweiten Referendum 74 Prozent für einen Verbleib Großbritanniens in der EU stimmen.