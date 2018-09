Future

Traumjob Beamter? Teste hier deine Diensttauglichkeit

Beamte müssen alles mögliche können:



Akten wälzen, sich mit Bürgern am Telefon duellieren, und Sprechzeiten zwischen 11.33 und 11.43 durchsetzen, zum Beispiel. Oder auch entscheiden, wer in Deutschland bleiben darf, prüfen, ob Firmen zu mächtig werden, und generell den Staat am Laufen halten.

Damit man das darf, muss man allerdings erst mal beweisen, dass man den Staat und seine Prinzipien auch verstanden hat – und auch sonst weiß, wie unsere Gesellschaft so funktioniert. Also: Hättest du das Zeug zum Staatsdiener?

Teste es im Einstellungsquiz zum "Öffentlichen Dienst":