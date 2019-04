"Ich habe das Gefühl, in ein paar Jahren ist das ganze Leben, was ich bis jetzt gelebt habe, einfach weg. Du hast die Erinnerung noch im Kopf, aber der Ort ist dann einfach weggebaggert, als wäre er nie da gewesen." Ihr ganzes Leben, alles, was für sie wichtig ist, ist bisher hier in der Region passiert. "Mein Kindergarten und meine Grundschule waren in Keyenberg. Meine beste Freundin lebt in Oberwestrich. Hier in Kuckum bin ich zum ersten Mal geritten, hab zum ersten Mal Freunde getroffen, zum ersten Mal meinen Freund geküsst. Hier sind meine Wurzeln."



Das Haus ihrer Familie stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert und ist denkmalgeschützt. "Wir dürfen an der Fassade eigentlich nichts verändern. Und jetzt kommt RWE und will es einfach abreißen. Genauso wie die Kirchen, in die die Menschen seit Jahrzehnten gehen und beten, die dann einfach entweiht werden." In anderen Dörfern ist das schon passiert. "Wenn du davorstehst und siehst wie der Bagger ein Haus zerreißt, dann ist das als würde es dir das Herz rausreißen. Selbst, wenn du da nicht gewohnt hast."