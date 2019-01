Fühlen

Warum seid ihr Deutschen so übervorsichtig?

Wir lieben es einfach, unsere Ängste mit Regeln, Plänen und Versicherungen zu erdrücken. Aber wozu?

Ramana Shareef ist eine lebensfrohe Frau, die sich nicht unterkriegen lässt. Wenn die 36-Jährige begeistert ist, hebt sie die Stimme, wenn sie Sorgen hat, drängt sie sich nicht auf – lieber arbeitet sie an der Lösung.

Sie hat in ihrem Leben schon viele Wendungen erlebt und ist dabei immer auf beiden Füßen gelandet: Als erste Journalistin besuchte sie in ihrer Heimat Ghana ein Dorf, in dem angeblich Hexen lebten – und stellte fest, dass die meisten von ihnen demenzkranke alte Frauen waren. Als Chefredakteurin baute sie mit schwedischen Entwicklungshelfern in nur drei Monaten eine Radiostation samt Newsroom auf. Neun Monate nachdem sie nach Deutschland gekommen war, wurde ihr Sohn geboren – wenig später trennte sie sich von ihrem Ex-Mann und musste komplett neu anfangen.