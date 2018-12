Am 1. Januar wird Bolsonaro offiziell ins Amt eingeführt. Bereits Ende Oktober hatten sich die Brasilianerinnen und Brasilianer bei der Präsidentschaftswahl für den Rechtspopulisten entschieden. Die LGBTQ-Community fühlt sich von dem neuen Präsidenten bedroht: In einem Interview sagte er beispielsweise, dass es ihm lieber sei, wenn einer seiner Söhne sterbe, als einen homosexuellen Sohn zu haben. (bento)

Wie steht es derzeit um die gleichgeschlechtliche Ehe in Brasilien?

Bislang dürfen gleichgeschlechtliche Paare in Brasilien Ehen schließen. Viele Homosexuelle haben nun Angst, dass das mit Bolsonaros Amtseinführung bald nicht mehr erlaubt sein könnte. Die Konsequenz dieser Furcht: Die Zahl gleichgeschlechtlicher Eheschließungen stieg im November bereits um 66 Prozent an, für Dezember werden ähnliche Werte erwartet (New York Times).