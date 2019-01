Seit einigen Jahren schauen Polizeibehörden, Medien, Politikerinnen und Politiker ganz genau hin, was in deutschen Städten an Silvester geschieht. In der Silvesternacht 2015/2016 war es in Köln zu mehreren Diebstählen und sexuellen Übergriffen gekommen (bento), viele kritisierten danach, dass die Polizei die Menschen nicht gut genug schützt.