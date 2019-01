Aber: Herbert Reul hat nicht das falsche Wort benutzt. Wenn der Innenminister von NRW von Fremdenfeindlichkeit redet, meint er das wohl genau so. Die Opfer sind für ihn wohl wirklich irgendwie fremd. Menschen, die nicht nach fünf Generationen deutscher Biografie aussehen, sind fremd. Nicht nur für Reul.

Und da liegt das Problem - nicht am Vokabular.

In einem Interview legte Reul später sogar noch einen drauf: Der Täter habe "aus persönlicher Betroffenheit und Unmut heraus Hass auf Fremde entwickelt". Das ist natürlich ziemlich bescheuert. Menschen, die nicht weiß sind, sind nicht am Rechtsterror Schuld. Genausowenig wie Morde an Ehefrauen "Beziehungstaten" sind. Dem Opfer die Schuld zuzuschieben heißt Victimblaming – und hilft niemandem, der die Gründe verstehen will.