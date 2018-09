In der Schule wird nun diskutiert.

"Auseinandersetzungen über das kirchliche Arbeitsrecht und kirchliche Sexualmoral sind nicht neu", heißt es dazu in einer gemeinsamen Erklärung von Schulleitung und Oblatenorden, "auch innerhalb der Amtskirche ist vieles nicht unumstritten, manches hat sich bewegt." Weitere Diskussionen seien notwendig und würden auch in der Schule und im Unterricht geführt.

Dafür will auch Lara Doods sorgen. Sie sei, sagt die 17-Jährige, über die Entscheidung des Ordens entsetzt. Doods ist Schülersprecherin in Mariengarden. "Seit einer Woche ist die Kündigung das Top-Gesprächsthema bei uns." Abfinden wollen sich die Schüler damit nicht. So soll am Donnerstag in der großen Pause mit bunten Oberteilen und Luftballons der Protest noch einmal in die Schule getragen werden.