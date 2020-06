Gerechtigkeit

"Deutschfeindlichkeit" ist nun eine Kategorie in der Polizeistatistik – und das ist gefährlich

Wie es der Begriff aus der rechtsextremen Ecke in die Mitte geschafft hat – und wie man Angriffe auf Deutsche stattdessen nennen sollte. Ein Kommentar.

132, so viele "deutschfeindliche" Straftaten wurden laut der polizeilichen Kriminalstatistik im Jahr 2019 verübt. In der Kriminalstatistik protokollieren die Sicherheitsbehörden Jahr für Jahr politisch motivierte Kriminalität. Die Statistik soll helfen, zu verstehen, wie viel Gewalt aus dem rechten, linken und religiösen Spektrum verübt werden, wo der Hass zunimmt, wo Straftaten zurückgehen. Ende Mai wurde die polizeiliche Kriminalstatistik für 2019 veröffentlicht – und "Deutschfeindlichkeit" wurde erstmals als neue Kategorie mituntersucht.

Was genau "Deutschfeindlichkeit" ist, beschreibt das Bundeskriminalamt (BKA) auf Nachfrage so: Straftaten, die sich gegen die deutsche Nationalität eines Einzelnen richten, gleich ob er diese tatsächlich trägt. Wird also jemand beleidigt oder angegriffen, weil er deutsch ist oder auf den Angreifenden so wirkt, dann gilt das als "deutschfeindliche" Straftat.



"Deutschfeindlichkeit" ist eine Beleidigung für echte Opfer von Rassismus

Der Begriff mag ein Versuch sein, Gewaltmuster zu präzisieren, gleichzeitig ist er aus mehreren Gründen gänzlich unangebracht: Nicht nur macht das BKA hier einen rechtsextremen Kampfbegriff salonfähig, es spielt auch noch Angriffe auf Menschen herab, die tatsächlich von Rassismus betroffen sind.



Die "Deutschfeindlichkeit" kam schon im frühen 20. Jahrhundert auf. So wurden die Deutschen in einigen Büchern als Opfer dargestellt, die von den "Deutschfeinden" um sie herum in den Zweiten Weltkrieg genötigt wurden, schreibt die Historikerin Yasemin Shooman. Es war ein Versuch von Revisionisten und Nationalisten, Täter zu Opfern zu verklären.

Später erfuhr der Begriff eine Wandlung: Rechtsextreme nutzen ihn, um Zugezogenen und nach Deutschland Geflüchteten einen antideutschen Rassismus zu unterstellen. Es sind nun nicht mehr die europäischen Nachbarstaaten, sondern Menschen im eigenen Land, die am angeblichen "Volkstod" arbeiten. (Bundeszentrale für politische Bildung)



Vom rechten Rand in die Mitte rückte der Begriff unter anderem 2010, als die CDU-Politikerin Kristina Schröder und der damalige Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir eine deutschenfeindliche Stimmung an Brennpunkt-Schulen mit hohem Migrantenanteil beklagten (FAZ). Zeitgleich erschien das mit rechtsextremen und antiislamischen Thesen gespickte Buch "Deutschland schafft sich ab" vom SPD-Lokalpolitiker Thilo Sarrazin. Es wurde zum Bestseller.

Mehr als 41.000 politisch motivierte Straftaten – die Mehrheit rechtsextrem

Aktuell versucht vor allem die AfD, den Begriff zu etablieren. In einer aktuellen Anfrage im Bundestag wollte die rechte Partei wissen, wann Sicherheitsbehörden planen, "Deutschfeindlichkeit" als Kategorie einzuführen – ohne zu wissen, dass dies längst geschehen war. An anderer Stelle fordern AfD-Politiker, die Kategorie in den Paragraf der Volksverhetzung aufzunehmen (Welt). Ein über viele Jahre vor allem in rechtsextremen Kreisen gehypter Begriff hat es durch die Aufnahme in die Kriminalstatistik nun in die Verantwortung des Innenministeriums geschafft.



Die 132 erfassten Straftaten wirken im Vergleich verschwindend gering: Insgesamt zählt die Statistik 41.177 politisch motivierte Straftaten, ein Anstieg um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als die Hälfte werden rechtsextremistischen und antisemistischen Täterinnen und Tätern zugeordnet. Die Taten reichen von Beleidigung und Körperverletzung bis zu Brandstiftung und Mord. Warum also das neue Augenmerk auf die "Deutschfeinde"?