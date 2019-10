In Sachsen und Brandenburg wurde bereits im Wahlkampf mit diesem Slogan gearbeitet. In Sachsen holte die AfD dann bei den 25- bis 34-Jährigen 26 Prozent der Stimmen, in Brandenburg schafften die Rechtspopulisten in der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen sogar 30 Prozent (bento).

In drei Wochen wählt Thüringen einen neuen Landtag – und die "Wende 2.0"-Masche der AfD könnte bei den Jungwählern wieder ankommen.

Denn die Rechtspopulisten nutzen eine Lücke, die ihnen vor allem die linken Parteien in Thüringen bieten. Von der Linken über die Grünen bis zur SPD unternimmt in Thüringen keine Parte den Versuch, dem DDR-Märchen der AfD etwas entgegenzusetzen. Schlimmer noch, sie spielen der AfD noch in die Hände. SPD-Spitzenkandidat Wolfgang Tiefensee will "die Lohnmauer einreißen" und setzt damit selbst auf Wende-Romantik. Die Linke verschleppt seit 2014 ihr Wahlversprechen, die eigene Vergangenheit in der DDR aufzuarbeiten (MDR). Immerhin CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring warnte kürzlich vor der AfD-Vereinnahmung: