Allein Nordrhein-Westfalen hatte 2013 für einige Stellen im öffentlichen Dienst die anonyme Bewerbung eingeführt – und nach kurzer Zeit wieder aufgehoben. Begründung: Wenn Personaler rassistische Denkmuster haben, dann würden Bewerberinnen und Bewerber spätestens beim Vorstellungsgespräch an ihnen scheitern. Die anonymisierte Bewerbung vertage das Problem also nur in die zweite Runde, löse es aber nicht. (Deutschlandfunk)



Allerdings: Wenn Jobsuchende mit nichtdeutschen Namen oder Biografien im Lebenslauf nun wieder an der ersten Runde scheitern, löst es das Rassismusproblem in deutschen Firmen auch nicht.

Was machen die gehäuften unbegründeten Absagen mit den Bewerberinnen und Bewerbern? In Ahmads Fall führten sie bis zur Psychiaterin.

Ahmad ist Architekt und heißt eigentlich anders. 2011 kam er für ein Aufbaustudium nach Frankfurt – es war ein internationaler Studiengang, Ahmad lernte gemeinsam mit Deutschen, Italienern, Indern. Damals war er 27 und hatte gerade einen wichtigen Nachwuchspreis gewonnen. Er fühlte sich "am Beginn einer großen Karriere", so sagt es Ahmad heute am Telefon.

Von 2011 bis 2016 war er in Deutschland. In der Zeit habe er knapp 1000 Bewerbungen für Praktika und Jobs geschrieben, "es waren wirklich so viele, ich übertreibe nicht." Bei der Hälfte habe es keine Rückmeldung gegeben, bei den anderen Absagen. Einladungen zum Gespräch: eine einzige. Er weiß nicht, ob es wirklich an seiner Herkunft lag, aber er glaubt fest daran. Die europäischen Kommilitonen seines Studienganges hatten keine solchen Probleme – "und als ich mich dann auf eine Stelle in den Niederlanden bewarb, hatte ich sie sofort".



Heute lebt er wieder im Libanon und verarbeitet mithilfe einer Therapeutin die Erfahrungen. Er erzählt ihr vom Kellner, der ihn absichtlich mit Bier überschüttet, vom Prof, der ihn im vollen Hörsaal gefragt habe, was "so einer wie er" hier in Deutschland wolle. Wahrscheinlich war mit "so einer" Muslim gemeint, glaubt Ahmad.