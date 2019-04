Wenn wir die EU als politische Struktur gewählt haben, sind wir also alle gemeinsam verantwortlich?



Ja, aber 500 Millionen Menschen in Europa haben über einen langen Zeitraum hinweg an der politischen Struktur der EU mitgewirkt. Du bist nicht mal 30.



Ich habe schon ein paarmal gewählt. Auch zur Europawahl. Wer da im Parlament sitzt – das habe ich mitbestimmt.



Und wie viel kann Deutschland in der EU verändern? Und wenn der Rest der EU sich quer stellt: Wie viel Verantwortung hast du dann noch? Der Faktor Zeit kommt dann dazu: Warum haben die Älteren das nicht schon lange gelöst? Ich finde, du solltest dir keine Schuld zuschreiben. Denn das lenkt dich von der eigentlichen Frage ab.



Was ist denn die eigentliche Frage?



Wie können wir verändern, dass Menschen im Mittelmeer sterben? Deine Verantwortung ist es, darüber nachzudenken, was du verändern kannst. Es spielt gar keine so große Rolle, wer was falsch gemacht hat – so lange wir etwas dazu beitragen, das zu ändern.



Aber das löst ja nicht die Frage, wie viel ich tun muss: muss ich meine Semesterferien auf dem Mittelmeer verbringen und mein Bafög an die Seenotrettung spenden – also das Maximum tun?

Peter Singer würde sagen: ja. So lange du dein Leben normal Leben kannst und nicht leidest, bis zu diesem Punkt musst du alles tun um das Leiden auf dem Mittelmeer zu beenden. Das kannst du aber auch tun, indem du spendest, durch Aktivismus oder politische Einflussnahme. All das ist deine moralische Verantwortung. Das ist aber, ehrlich gesagt, eine Minderheitenmeinung in der westlichen Philosophie. Die Mehrheitsmeinung ist: Du hast vor allem die Pflicht, selbst keinen Schaden anzurichten – jemandem in Not zu helfen ist zweitrangig. Das hat zum Beispiel Immanuel Kant vertreten.



Die Generation der Millenials aus dem globalen Süden haben Freunde und Familie auf der Flucht verloren. Die werden - zu Recht - wütend auf uns sein.



Ja, wer heute in Somalia oder Eritrea aufwächst, wird nie dieselben Möglichkeiten erreichen wie hier. Du kannst dich besser bilden, Vermögen anhäufen und dein Leben gestalten als jemand im Süden.

Und viele Menschen machen sich genau deshalb auf den gefährlichen Weg nach Europa. Werden wir das irgendwann aufarbeiten müssen?



Wenn es die Ungerechtigkeiten, die daraus entstanden sind, noch immer gibt: Ja.