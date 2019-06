Dabei sei egal, ob es sich um ein positives oder ein negatives Klischee handle, denn: "Jedes positive Klischee kann sich in einer anderen Situation in ein negatives Klischee umwandeln", sagt der Experte. Das vermeintlich positive Klischee, dass in Griechenland die Uhren anders ticken und die Griechen in der Hängematte liegen und das Leben genießen, dreht sich während der Finanzkrise um. "Dann liegt der faule Grieche in der Hängematte und will unser Geld", sagt Terkessidis.

Die Auswirkungen rassistischer Denkmuster seien dann besonders groß, wenn die Person in ihrer Position zum Beispiel als Ärztin, Chefin oder Lehrer Macht über andere Menschen hat. Die Sensibilität für Rassismus sei gestiegen, aber so lange es Diskriminierung gebe, werde es auch rassistische Denkmuster geben.

Ich kann mich der Stereotypisierung nicht entziehen – aber dem Rassismus. Aber wie?