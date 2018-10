Kevin Kühnert weiß jetzt auch nicht so recht. Er steht in Darmstadt auf der Straße. Häuserwahlkampf, sechs Tage vor der Hessenwahl, das war die Idee. Aber so richtig interessiert sich niemand für ihn. Denn Bijan Kaffenberger, 29, Direktkandidat der SPD im Süden Darmstadts, ist auch da.



Im Haus neben den beiden tut sich was, jemand macht ein Fenster im ersten Stock auf. Kaffenberger eilt. Plauscht mit der schon etwas älteren Frau. Die Themen wechseln rasend schnell. Kaffenberger spricht, Kühnert staunt. Groko-Krach, war da was?



Wie weggeblasen. Plötzlich kommt der Nachbar von unten links hinzu. "Ach, den kenn ich doch", ruft Kaffenberger. Kühnert sagt: