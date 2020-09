Im Koran gibt es keine Sure, die es Männern vorschreibt, ihre Vorhaut abschneiden zu lassen. Dennoch: Sehr viele Muslime bestehen aber aufgrund der Sunna, also der Tatsache, dass der Prophet Mohammad selbst beschnitten war, auf die Praxis und befinden sie für unabdingbar für ihren Glauben und im Judentum gilt die Beschneidung als Eintritt in den Bund mit Gott, ist ebenso spirituell sehr wichtig.

Aber Religionsfreiheit sollte nicht über der körperlichen Unversehrtheit des Menschen stehen. In einer aufgeklärten Welt sollte niemand ohne medizinischen Grund Kindern die Penis-Vorhaut abschneiden, egal welcher Kultur oder Religion."