Queer

"Heidi Klum soll Platz machen" – warum Drag-Künstlerinnen Unterschriften gegen ihre neue Show sammeln

Heidi Klum sucht wieder schöne und talentierte Menschen. Bei ihrer neuen Show "Queen of Drags" geht es allerdings nicht um junge Frauen, sondern Dragqueens – also meist Männer, die geschminkt und aufwendig verkleidet mit Geschlechter-Stereotypen spielen. Gemeinsam mit Ex-"Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz und der Dragkünstlerin Conchita Wurst sitzt Klum in der Jury, die in der Pro-Sieben-Show "Deutschlands beste Dragqueen" sucht.

In den USA ist die Sendung "RuPaul's Drag Race" schon seit Jahren ein großer Erfolg. Aus der queeren Show auf einem Nischenkanal ist inzwischen eine globale Marke geworden. Doch dass die deutsche Adaption von Heidi Klum moderiert werden soll, gefällt nicht allen: Zwei deutsche Drag-Aktivistinnen sammeln inzwischen Unterschriften für eine Heidi-Klum-kritische Petition. In ihr wird vor der "Zurschaustellung übelster Klischees" gewarnt und eine andere Jury-Zusammensetzung gefordert. Das Portal Queer.de hatte zuerst darüber berichtet.

Die Dragkünstlerin "Ryan Stecken" ist eine der Initiatorinnen der Petition "Kein Foto für Heidi". Bento hat mit der Berlinerin über ihre Kritik gesprochen und sie gefragt, was sie genau an der geplanten Sendung stört.