Um daran etwas zu ändern, haben Modou und Henri eine Plakataktion gestartet. An Info-Aufstellern im Eingangsbereich des Zoos brachten sie Flyer an, die Werbeplakate der Völkerschauen zeigen. "50 wilde Kongoweiber" und "Die letzten Kannibalen der Südsee" wurden damals beworben. Henri und Modou fordern: "Erinnert euch an die Grausamkeiten, die an diesem Ort stattfanden und versteht deren Einfluss auf die heutigen gesellschaftlichen Strukturen."

Die beiden stehen auch in Kontakt zu Johanna Brinckman. Die Fotografin hat eine Petition gestartet, in der gefordert wird, die Carl-Hagenbeck-Statue am Zooeingang zu entfernen. Stattdessen solle ein Denkmal an die Opfer der Völkerschauen erinnern. Gemeinsam wollen alle drei den Zoo zu mehr Transparenz im Umgang mit seiner Vergangenheit bewegen. "Wir wollen nicht, dass alle denken, Carl Hagenbeck habe nur tolle Sachen geleistet. Er hat die Menschenzoos populär gemacht", sagt Henri.