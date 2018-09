Den Vorwurf kann Zana und ihrer Familie kein Mensch machen. Sie sind eher zufällig in diesen Abend gestolpert, sie tragen keine Turnbeutel als Rucksäcke oder auffällige Brillen, wie so viele in der Runde, sie sind sehr viel älter und sehr viel jünger als die anderen Teilnehmer, und doch sind sie genau richtig, denn ihr Tiny House ist kein Experiment, kein politisches Signal, keine Bewegung, sondern einfach ihr Leben. Zu sechst in zwei Zimmern, ohne eigene Küche

Zana übersetzt für ihre Eltern und Brüder. Die Frage lautet: "Was würdest du dagegen tun, dass viele Menschen sich eine Wohnung in Berlins Innenstadt nicht mehr leisten können? (Kleinere Wohnungen? Wohnungsmarkt verstaatlichen? Was ganz anderes?)"