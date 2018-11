Tja. Weil immer weniger Teilnehmer zu ihren Demonstrationen in Berlin kamen, hat das rechte Bündnis "Wir für Deutschland" jetzt bekanntgegeben, dass es keine Demonstrationen mehr organisieren will.

Was ist passiert?

In einem Livevideo auf der Facebookseite von "Wir für Deutschland" hat der Aktivist Kay Hönicke erklärt, dass seine Organisation keine Demonstrationen mehr in Berlin planen wolle. Selbst bereits angekündigte Demonstrationen wurden wieder abgesagt. Es kamen zuletzt einfach zu wenig Teilnehmer: Deutschland sei "einfach noch nicht bereit" und "Widerstand ist sinnlos", so interpretiert Hönicke das.