Das sind am Ende die Fragen, um die das Crowdfunding kreist. Und es sind Fragen, die dann doch mehr Menschen als nur die "Berliner Innenstadt-Elite" bewegen. Antworten darauf zu finden, wie wir morgen leben wollen, ist nicht populistisch oder elitär – es ist grunddemokratisch.

Vor ein paar Jahren hatte die Piratenpartei für Aufsehen gesorgt, als sie Demokratie mit digitalen Abstimmungsmodellen mal eben neu erfinden wollte. Heute wissen wir: ganz so einfach war es dann doch nicht. Wenn es nun Aktivistinnen und Aktivisten gibt, die der Meinung sind, es brauche echte Menschen an echten Orten, um etwas zu bewegen, dann ist das nicht verwerflich.

Das Demonstrationsrecht erlaubt uns, politisch aktiv zu werden. Und die Jugend ist so aktiv wie lange nicht mehr. Bewegungen wie "Fridays for Future" und "Seebrücke" oder die Massendemos gegen den Paragrafen 219a und die EU-Reform des Urheberrechts zeigen es. Aber was, wenn ich mehr will, als nur meinen Unmut herauszuposaunen?

Was, wenn wir nicht nur einen Ort brauchen, an dem wir das "Dagegen" formulieren, sondern auch einen Ort, an dem wir am "Dafür" arbeiten?

Tatsächlich gibt es den schon. Er heißt: Partei.

Die Olympiastadion-Aktivistinnen wollen Themen verhandeln, von denen sie denken, dass diese vielen anderen auch wichtig sind. Sie schaffen ein Umfeld, in dem Gleichgesinnte gleiche Ziele formulieren. Einen Ort, an dem Menschen mit ähnlichen Ansichten Politik mitgestalten. Das ist im Kern das, was eine Partei ausmacht.

Egal, wie ob man im Olympiastadion-Crowdfunding eine Utopie oder eine Dystopie sieht, es ist erst mal vor allem eines: Ausdruck eines Unbehangens. Junge Menschen glauben nicht mehr, dass sie in Parteien politisch wirksam werden können. Engagierte junge Menschen, deren Ideen nicht unbedingt unsere Verfassung in Frage stellen, glauben tatsächlich, dass es mehr bringt, ein Sportstadion vollzumachen, als sich in bestehenden Parteien zu engagieren.

Kein Wunder: Wenn die SPD erst für den Klimaschutz wirbt und dann an der Seite von CDU und CSU doch nur ein Klimaschützchen umsetzt, kratzt das an der Glaubwürdigkeit (SPIEGEL). Und wenn die FDP aus der Opposition heraus erst für die Abschaffung von Paragraf 219a kämpft und dann doch einen Rückzieher macht, frustiert das alle, die eigentlich Hoffnung auf die Parteiendemokratie setzen (Ärzteblatt).

Das langsame, zähe Ringen der Demokratie, es kann einen eben auch in die Frustration stürzen, wenn Ideale für politische Macht oder andere Ziele geopfert werden. Es ist ein Versäumnis der Parteien, die ihr Gespür zu verlieren scheinen für die Frage: Was können wir opfern? Welcher Kompromiss ist zu groß? Und wie begeistern wir euch junge Menschen, die ihr zu Tausenden auf den Straßen seid – und jetzt sogar bereit, Geld zu zahlen, um bei etwas zu unterschreiben, das keine rechtlich bindende Wirkung hat.

Wenn Politik es nicht schafft, derlei interessierte und engagierte Menschen mitzunehmen, dann hat sie etwas nicht verstanden.

Und das fängt beim Marketing an: Eigentlich bräuchten wir eine Gesellschaft, in der Petitionen so beworben werden wie E-Zigaretten – und E-Zigarettenwerbung so versteckt platziert ist wie die Seite des Petitionsausschusses.

Doch das Petitionsverfahren im Bundestag ist staubig und nahezu unsichtbar.

Das geplante Happening im Olympiastadion ist ein Versuch, das zu ändern. Man kann den Unternehmern von "Einhorn" und den Aktivisten von "Fridays for Future" da durchaus vorwerfen, das Projekt nicht zu Ende gedacht zu haben. Aber: Sie sind auch keine Politiker.

Und es ist sinnvoller, Politikern vorzuwerfen, dass sie es nicht schaffen, Menschen so mitzunehmen, dass sie sich nicht von Kondom-Produzenten besser vertreten fühlen.