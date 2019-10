Doch kann Klimaschutz so gelingen? Oder verschreckt man durch Blockaden am Ende nur jene, die sich sonst gern engagiert hätten?

Das fragen wir Annemarie Botzki. Die 32-Jährige arbeitet im Bereich Solarinnovationen und engagiert sich seit längerem bei "Extinction Rebellion". In Berlin gehört sie zu den Aktivisten, die den Großen Stern abgeriegelt haben.

bento: Annemarie, was passiert da gerade in Berlin?

Annemarie Botzki: Wir haben den Großen Stern blockiert, alle fünf Zufahrtswege sind dicht. Die ersten haben etwa 3.30 Uhr in der Nacht angefangen, jetzt am Vormittag sind wir schon mehr als 1200 Menschen und sitzen hier in der Sonne. Die Anhänger von "Extinction Rebellion" kommen von überall her. Ich habe 70-Jährige gesehen, die sich angekettet haben – aber natürlich auch sehr viele junge Menschen.